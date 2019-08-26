Имущество на 27 млрд рублей арестовано по делу Абызова

В рамках возбуждённого в отношении экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова дела арестованы недвижимость, имущество и денежные средства на сумму, превышающую 27 миллиардов рублей. Как пишет РИА Новости, об этом стало известно в ходе заседания Мосгорсуда.

Между тем, RT напоминает, что Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бывший министр похитил и вывел за границу 4 миллиарда рублей.

В конце мая НСН писала, что в квартире бывшего министра «Открытого правительства» правоохранители обнаружили наркотики. Об этом сообщил следователь по особо важным делам при председателе СК Сергей Степанов в Басманном суде Москвы.

