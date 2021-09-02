Иммунолог: Три новых вируса гриппа ожидаются предстоящей осенью

Врач-инфекционист, иммунолог Светлана Малиновская предупредила о возможном появлении трех новых вирусов гриппа предстоящей осенью.

Иммунолог в связи с этим отметила важность прививки от гриппа, напомнив также о продолжающейся пандемии коронавируса.

По словам Малиновской, вакцину от гриппа следует ставить не ранее, чем через месяц после полной вакцинации от коронавируса. Она пояснила, что это время необходимо иммунной системе для формирования антител к возбудителю, передает «Радио 1».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Вакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры