Иммунолог рассказал о последствиях передозировки цинка
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что передозировка цинка может привести к серьезным последствиям, в том числе к коме.
По словам Болибока, от избыточного количества цинка в организме страдают печень, поджелудочная железа и почки. Он подчеркнул, что необходимо соблюдать рекомендации по применению: для мужчин 11 мг в сутки, для женщин - 8 мг.
Кроме того, согласно иммунологу, принимать цинк не следует людям, работающих на электротехнических предприятиях или с красителями и тканями. Он добавил, что любителям устриц также нет необходимости принимать цинк, поскольку он в достаточном количестве находится в этом деликатесе.
Как заявил эфире «Радио 1» Болибок, лучше принимать комплексные препараты, в которых помимо цинка содержатся другие компоненты. По его мнению, это позволит избежать передозировок.
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