Иммунолог рассказал о последствиях передозировки цинка

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что передозировка цинка может привести к серьезным последствиям, в том числе к коме.

По словам Болибока, от избыточного количества цинка в организме страдают печень, поджелудочная железа и почки. Он подчеркнул, что необходимо соблюдать рекомендации по применению: для мужчин 11 мг в сутки, для женщин - 8 мг.

Кроме того, согласно иммунологу, принимать цинк не следует людям, работающих на электротехнических предприятиях или с красителями и тканями. Он добавил, что любителям устриц также нет необходимости принимать цинк, поскольку он в достаточном количестве находится в этом деликатесе.

Как заявил эфире «Радио 1» Болибок, лучше принимать комплексные препараты, в которых помимо цинка содержатся другие компоненты. По его мнению, это позволит избежать передозировок.





