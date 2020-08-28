Иммунитет к COVID-19 сформировался у четверти россиян
Исследования Роспотребнадзора показали, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции есть уже примерно у каждого четвёртого россиянина, заявила глава ведомства Анна Попова.
По её словам, значимые титры иммуноглобулина G есть в среднем у 24-26% обследованных жителей страны, передаёт «Интерфакс».
Ранее Попова рассказала, что исследование охватило более 70 тысяч человек в 27 субъектах РФ. Выяснилось, что иммунитет формируется даже у тех, кто болел бессимптомно – среди детей таких 40%, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru