Илон Маск создаст совет по модерации контента

Предприниматель Илон Маск, купивший акции Twitter, создаст совет по модерации контента соцсети. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в совете по модерации контента будут самые разные точки зрения. До созыва этого совета не планируется принимать значимых решений относительно контента.

Маск закрыл сделку по покупке соцсети Twitter 28 октября. Отмечалось, что бизнесмен взял в кредит у банков $13 млрд.



