Илон Маск создаст совет по модерации контента
28 октября 202222:42
Предприниматель Илон Маск, купивший акции Twitter, создаст совет по модерации контента соцсети. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в совете по модерации контента будут самые разные точки зрения. До созыва этого совета не планируется принимать значимых решений относительно контента.
Маск закрыл сделку по покупке соцсети Twitter 28 октября. Отмечалось, что бизнесмен взял в кредит у банков $13 млрд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- Илон Маск создаст совет по модерации контента
- Полиция Сан-Франциско раскрыла личность мужчины, напавшего на мужа Пелоси
- Минюст пополнил список иноагентов
- Собчак перестала проходить подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха
- США готовы поставить на Украину системы ПВО NASAMS
- МИД предложит новые схемы транзита калининградских грузов
- Самолет сел в Париже из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту
- Медведев назвал чиновников МИД Польши дегенератами из-за требований репараций от РФ
- Умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
- Великобритания откажется от импорта сжиженного природного газа из России
28 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru