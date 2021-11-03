IKEA заявила о росте цен в 2022 году

Шведская компания IKEA предупредила о вынужденном повышении цен в 2022 году. Об этом газете Financial Times рассказал финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам.

Причиной роста цен стали затянувшиеся из-за пандемии проблемы с поставщиками и рост цен на сырье и электроэнергию.

Это первое с 2019 повышение цены на товары IKEA. Вероятнее всего, в этот раз цены возрастут больше, чем в прошлый раз. «Мы действительно хотим сохранять настолько низкие цены, насколько возможно», — отметил финансовый директор. Он объяснил, что ретейлеры сами будут решать повышать цены для покупателей или нет.

Мартин ван Дам подчеркнул, что компания хотела бы взять повышение цен на себя, но уже не может это сделать. Прибыль IKEA падает уже второй год подряд. Не спас компанию и рост продаж на 75% в онлайн-магазине. Заказывая вещи в Интернете, люди совершают меньше импульсивных покупок, характерных для традиционных магазинов.