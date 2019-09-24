IKEA уберет рекламу с «нацистским» слоганом
Компания IKEA прекратит трансляцию рекламы со слоганом «Каждому свое», использовавшимся в нацистской Германии. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу IKEA.
Изречение «Каждому свое», на латыни звучавшее как «Suum cuique», было написано на воротах концлагеря Бухенвальд, оно широко использовалось в фашистской пропаганде. Представители IKEA принесли извинения за использование некорректного слогана и отметили, что с уважением относятся к истории и чувствам своих посетителей.
Неоднозначный рекламный текст магазина IKEA в ТЦ «Мега Дыбенко» в числе прочих раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов.
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