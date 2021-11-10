Стоимость сырья и транспортировки растет, но IKEA не будет повышать цены в России. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на заявление генерального директора компании IKEA в России Понтуса Эрнтелла.

Ранее финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам заявил, что компания может впервые с 2019 года повысить цены на свою продукцию. По его словам, это связано с перебоями в цепочках поставок и ростом затрат на сырье, оказывающих влияние на прибыль компании. Об этом сообщает газета «Financial Times».

Понтус Эрнтелл рассказал, что продажи компании в период с 1 сентября 2020 по 31 августа 2021 года увеличились на 31%. При этом он отметил, что в IKEA будут внимательно следить за изменениями.