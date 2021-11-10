IKEA не будет повышать цены в России
Стоимость сырья и транспортировки растет, но IKEA не будет повышать цены в России. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на заявление генерального директора компании IKEA в России Понтуса Эрнтелла.
Ранее финансовый директор Inter IKEA Мартин ван Дам заявил, что компания может впервые с 2019 года повысить цены на свою продукцию. По его словам, это связано с перебоями в цепочках поставок и ростом затрат на сырье, оказывающих влияние на прибыль компании. Об этом сообщает газета «Financial Times».
Понтус Эрнтелл рассказал, что продажи компании в период с 1 сентября 2020 по 31 августа 2021 года увеличились на 31%. При этом он отметил, что в IKEA будут внимательно следить за изменениями.
«Ситуация с перебоями в глобальной цепочке поставок влияет на все компании, но в России у IKEA есть возможность ее несколько сгладить. Более половины товаров производится здесь. IKEA также перевела логистику с морских на сухопутные пути», - рассказал представитель IKEA в России.
При этом он сообщил, что онлайн-продажи компании выросли, достигнув 20% от всего объема продаж. Ранее показатели составляли 11-12%. По словам Понтуса Эрнтелла, в следующем году они могут вырасти до 23-25%.
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