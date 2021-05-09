Игровая форма Майкла Джордана ушла с молотка за рекордные 1,38 млн долларов

Игровую майку двукратного олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана продали на аукционе за 1,38 миллиона долларов. Это самый дорогой лот вещей баскетболиста из ранее выставлявшихся на аукционах, информирует USA Today.

За майку Майкла Джордана на торгах выручили рекордную сумму

Уточняется, что в проданной майке Джордан играл за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/83.

Продажа игровой формы стала новым аукционным рекордом. Предыдущий был установлен в октябре 2020 года. Тогда майка игрока под номером 23 сезона-1986/87 была продана за 480 тысяч долларов. На том же аукционе была представлена форма из команды Джордана в ​​Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что пара кроссовок баскетболиста Майкала Джордана побила рекорд самых дорогих кроссовок, когда-либо проданных на аукционе. Об этом сообщает CNN.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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