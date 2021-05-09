Игровая форма Майкла Джордана ушла с молотка за рекордные 1,38 млн долларов

Уточняется, что в проданной майке Джордан играл за команду университета Северной Каролины в сезоне-1982/83.

Продажа игровой формы стала новым аукционным рекордом. Предыдущий был установлен в октябре 2020 года. Тогда майка игрока под номером 23 сезона-1986/87 была продана за 480 тысяч долларов. На том же аукционе была представлена форма из команды Джордана в ​​Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что пара кроссовок баскетболиста Майкала Джордана побила рекорд самых дорогих кроссовок, когда-либо проданных на аукционе. Об этом сообщает CNN.

