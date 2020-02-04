Игрок КВН Овик Григорян умер в возрасте 25 лет

«Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже», - говорится в сообщении команды.

Ранее сообщалось, что Григоряну стало плохо 8 января, мужчина был госпитализирован с подозрением на инсульт. Вскоре после выписки Григорян потерял сознание во время отдыха и впал в кому. В больнице у него диагностировали аневризму мозга.

«Резко схватился за голову, начал кричать, чтобы мы вызвали скорую», - рассказал телеканалу «360» член команды и друг Григоряна Вано Магнарадзе. Вскоре после повторной госпитализации друзья Овика начали собирать деньги на проведение операции.

Григорян играл в «Армянской сборной с 2013 года», в 2019 году команда пробилась в Премьер-лигу КВН.

