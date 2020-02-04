Игрок КВН Овик Григорян умер в возрасте 25 лет
Скончался игрок КВН из «Армянской сборной» Овик Григорян. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте клуба. Отмечается, что 25-летний Григорян ушел из жизни 1 февраля.
«Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже», - говорится в сообщении команды.
Ранее сообщалось, что Григоряну стало плохо 8 января, мужчина был госпитализирован с подозрением на инсульт. Вскоре после выписки Григорян потерял сознание во время отдыха и впал в кому. В больнице у него диагностировали аневризму мозга.
«Резко схватился за голову, начал кричать, чтобы мы вызвали скорую», - рассказал телеканалу «360» член команды и друг Григоряна Вано Магнарадзе. Вскоре после повторной госпитализации друзья Овика начали собирать деньги на проведение операции.
Григорян играл в «Армянской сборной с 2013 года», в 2019 году команда пробилась в Премьер-лигу КВН.
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