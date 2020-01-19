Умер участник высшей лиги КВН

Участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков скончался после продолжительной болезни на 37-м году жизни. Об этом в Facebook написал его друг Давид Мелик-Гусейнов.

Он рассказал, что виделся с Гайдуковым после Нового года и понял, что тому не удастся победить болезнь. У юмориста диагностировали лимфобластный лейкоз в сентябре 2018 года. Он проходил лечение в Москве.