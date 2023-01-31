Игорь Николаев попал в реанимацию с подозрением на инфаркт
Композитор и певец Игорь Николаев экстренно отправлен в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. Народный артист России помещён в кардиоцентр.
Как сообщают «Известия», сейчас Николаев находится в блоке интенсивной терапии. Предварительно, ему диагностировали нестабильную стенокардию, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Композитору 17 января исполнилось 63 года.
Игорь Николаев известен как создатель ряда эстрадных хитов отечественной поп-музыки. В период пандемии коронавируса он переболел COVID-19. В последствии было замечено, что у артиста начали возникать сильные отёки, что может указывать на проблемы с почками или сердцем.
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