Игорь Николаев попал в реанимацию с подозрением на инфаркт

Композитор и певец Игорь Николаев экстренно отправлен в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. Народный артист России помещён в кардиоцентр.

Как сообщают «Известия», сейчас Николаев находится в блоке интенсивной терапии. Предварительно, ему диагностировали нестабильную стенокардию, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Композитору 17 января исполнилось 63 года.

Игорь Николаев известен как создатель ряда эстрадных хитов отечественной поп-музыки. В период пандемии коронавируса он переболел COVID-19. В последствии было замечено, что у артиста начали возникать сильные отёки, что может указывать на проблемы с почками или сердцем.



