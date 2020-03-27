Игорь Николаев обратился в Коммунарку для сдачи теста на коронавирус

Российский певец и композитор Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке для сдачи теста на коронавирус. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, у музыканта уже взяты анализы, их результаты пока неизвестны.

Ранее сегодня стало известно, что анализы на коронавирус у Льва Лещенко дали положительный результат. Он был госпитализирован с воспалением лёгких вместе с супругой в больницу в Коммунарке в начале этой недели.

Согласно последним данным, число заразившихся в столице составляет 546 человек.





