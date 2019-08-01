Игорь Бутман призвал москвичей выражать протест в рамках закона
Агрессивные формы выражения протеста ни к чему не приведут. Москвичам нужно высказывать свое мнение цивилизованно и в рамках закона. Такое мнение высказал директор Государственного училища духового искусства, джазмен Игорь Бутман в беседе с АГН «Москва».
«Я считаю, что нужно находить цивилизованные пути выражения своего мнения, политических взглядов и протестов. Я против агрессивных выступлений и неконструктивной политики. Такие методы никогда не приводили ни к чему хорошему», - сказал музыкант.
По словам Бутмана, у людей должна быть возможность высказывать свое мнение, однако делать это лучше всего легальным путем. Он также полагает, что действия московских властей в случае проведения несанкционированного митинга не отличаются от общемировой практики урегулирования подобных ситуаций.
«Я за демократию, за то, чтобы люди имели возможность высказывать свое мнение. Однако я против несанкционированных митингов, потому что они мешают людям, создают напряженность, в общем все то, что не нужно. Все вопросы можно решить мирным путем», - подчеркнул Бутман.
Причиной протестных акций в минувшую субботу стал отказ в регистрации на выборах нескольким кандидатам в Мосгордуму из-за подписей мертвецов.
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