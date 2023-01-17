Иеромонах Феодорит: Крещенские купания не приближают к Богу

Крещенские купания придуманы людьми и не являются церковным обрядом, заявил врач-анестезиолог-реаниматолог, иеромонах Феодорит в пресс-центре НСН.

«Окунание в прорубь – это не таинство, это даже не церковный обряд, это народная традиция. Пойдете вы окунаться или нет – к Богу это не приближает. Это нужно для человека, каждый человек хочет подражать Христу хоть в малом. Кто-то, возможно, проверяет, готов ли он ради праздников, ради Господа окунуться в холодную воду», - отметил он.

Власти Москвы подготовили все необходимое для безопасного проведения крещенских купаний, заявил ранее начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Москве Вячеслав Крашевский в пресс-центре НСН.

