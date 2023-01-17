Иеромонах Феодорит: Крещенские купания не приближают к Богу
Окунание в прорубь не является таинством и церковным обрядом, сказал иеромонах Феодорит в пресс-центре НСН.
Крещенские купания придуманы людьми и не являются церковным обрядом, заявил врач-анестезиолог-реаниматолог, иеромонах Феодорит в пресс-центре НСН.
«Окунание в прорубь – это не таинство, это даже не церковный обряд, это народная традиция. Пойдете вы окунаться или нет – к Богу это не приближает. Это нужно для человека, каждый человек хочет подражать Христу хоть в малом. Кто-то, возможно, проверяет, готов ли он ради праздников, ради Господа окунуться в холодную воду», - отметил он.
Власти Москвы подготовили все необходимое для безопасного проведения крещенских купаний, заявил ранее начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Москве Вячеслав Крашевский в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- Экс-главком Сухопутных войск Болдырев ответил Кадырову на «генерала бла-бла-бла»
- Путин заявил, что ВВП России в 2022 году снизился лишь на 2,5%
- Путин заявил о росте нефтедобычи в 2022 году
- Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер»
- Казахстан ужесточил условия пребывания иностранных граждан без визы
- Глава Еврокомиссии заявила о целях погрузить экономику России в рецессию на десятилетия
- Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха
- Песков объяснил необходимость увеличения численности армии
- Песков отказался комментировать отставку Арестовича
- Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru