Иерея Мишина назначили и. о. председателя Экспертного совета по церковному искусству

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом назначил иерея Владислава Мишина на должность исполняющего обязанности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Ранее в РПЦ сообщили, что протоиерей Леонид Калинин лишен должностей.

Священникму также запретили проводить церковные службы. Меры приняты после воспрепятствованию принесения в Храм Христа Спасителя иконы «Троицы» Рублева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».