Иерей призвал родителей ходить на специальные курсы

Родителям следует посещать специальные курсы, чтобы легче находить общий язык с ребенком, заявил иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН.

«Многие боятся, не знают, что делать с ребенком. Когда ребенок в три года говорит «нет», родители не знают, что с ним делать. Если воспитательница может заниматься 15 детьми, мы что не можем научить маму заниматься с двумя? Самый элементарный вариант – пройти родительские курсы, объяснить, что меняется в ребенке с возрастом, детская психология, детская педагогика. У меня семеро детей, двое еще школьники. Детьми заниматься не так сложно, если ты хоть немного в этом разбираешься. Воспитание – это общее занятие родителей, как мама без отца может воспитать и наоборот?», - рассказал он.

В России набирает обороты новый тренд — «мама выходного дня», когда женщины добровольно отдают детей отцам на постоянное проживание, а сами лишь периодически их навещают. Всё чаще матери подписывают мировые соглашения, отказываясь от долгих судов за право опеки.

Сторонницы такого подхода уверены, что папа такой же родитель, как и мама, и способен полноценно воспитывать ребёнка. К тому же мужчины зачастую больше зарабатывают, а дети нередко сами не против жить с отцом при нормальных семейных отношениях. Сама женщина получает возможность заниматься карьерой, ухаживать за собой и выстраивать собственную жизнь, что для многих становится решающим аргументом.

