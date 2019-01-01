«Идея хорошая, но убыточная». Сенатор об использовании пищевых отходов в биоэнергетике
Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию объяснил НСН, с какими трудностями столкнется государство, если начнет использовать пищевые отходы в качестве источников биоэнергетики.
Роспотребнадзор предложил внести изменения в законодательстве, которые наложат запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Также Роспотребнадзор предложил законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.
Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский поддержал в беседе с НСН предложение Роспотребнадзора. Вместе с тем, он напомнил о затратности биоэнергетики по всему миру.
«В принципе, идея хорошая, но беда в том, что биоэнергетика во всем мире убыточная. Стоимость биоэнергетики раза в три выше электроэнергии, которая вырабатывается традиционными способами. Использование этой электроэнергии субсидируется в той же Европе. Там производителям этой электроэнергии компенсирует государство две трети затрат. Если мы готовы найти в бюджете подобные средства, конечно, это надо делать», - рассказал он.
Лисовский также отметил, что сама идея Роспотребнадзора не нова и отчасти уже отражена в российском законодательстве.
«Не надо путать две вещи: испорченные продукты и с оканчивающимся сроком действия. Торговым сетям никто не запрещает, если у них остается один-два дня, эти продукты кому-нибудь передавать. Но когда заканчивается срок действия продуктов по закону, который был принят еще в 2000 году и ранее был принят в разных редакциях, эти продукты не подлежат употреблению. Вот и все», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что почти половина (47%) претензий российских покупателей связана с продажей просроченных товаров. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища в эфире НСН, такие данные свидетельствуют о том, что проблема нарушения прав покупателей — серьёзная и массовая, и необходимо принимать меры для её решения.
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