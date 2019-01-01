«Идея хорошая, но убыточная». Сенатор об использовании пищевых отходов в биоэнергетике

Роспотребнадзор предложил внести изменения в законодательстве, которые наложат запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Также Роспотребнадзор предложил законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский поддержал в беседе с НСН предложение Роспотребнадзора. Вместе с тем, он напомнил о затратности биоэнергетики по всему миру.

«В принципе, идея хорошая, но беда в том, что биоэнергетика во всем мире убыточная. Стоимость биоэнергетики раза в три выше электроэнергии, которая вырабатывается традиционными способами. Использование этой электроэнергии субсидируется в той же Европе. Там производителям этой электроэнергии компенсирует государство две трети затрат. Если мы готовы найти в бюджете подобные средства, конечно, это надо делать», - рассказал он.