Хронический стресс и депрессия увеличивают риск заболевания Альцгеймером

Ученые из Каролинского института доказали связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера, следует из результатов исследования в журнале Alzheimer's Research & Therapy.

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Специалисты изучили данные почти 45 тысяч человек с диагностированным хроническим стрессом или депрессией, после - сопоставили информацию с данными контрольной группы, в которой было более миллиона человек.

Ученые пришил к выводу, что у страдающих от хронического стресса или депрессии чаще встречались когнитивные нарушения или болезнь Альцгеймера. Оказалось, что риск нейродегенеративного заболевания возрастал более чем вдвое у пациентов с одним и состояний. Болеющие стрессом или депрессией подвержены недугу выше в четыре раза.

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