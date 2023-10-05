Хронический стресс и депрессия увеличивают риск заболевания Альцгеймером

Специалисты изучили данные почти 45 тысяч человек с диагностированным хроническим стрессом или депрессией, после - сопоставили информацию с данными контрольной группы, в которой было более миллиона человек.

Ученые пришил к выводу, что у страдающих от хронического стресса или депрессии чаще встречались когнитивные нарушения или болезнь Альцгеймера. Оказалось, что риск нейродегенеративного заболевания возрастал более чем вдвое у пациентов с одним и состояний. Болеющие стрессом или депрессией подвержены недугу выше в четыре раза.