Психолог посоветовала не бороться с грустью во время осенней хандры
Осенью люди могут больше грустить, так как такое состояние связано с чувствительностью и переживаниями, что «резонирует» с погодой, рассказала психолог Лариса Овчаренко.
Психолог добавила, что осенью у людей часто снижаются биоритмы, на этом фоне происходит упадок сил и меняется настроение. Она добавила, что бороться с осенней хандрой не нужно, поскольку даже грустные эмоции важны, передает «Газета.Ru».
Отмечается, что в такие периоды стоит больше радовать себя и прислушиваться к своему организму. До этого специалисты рассказали, какие продукты улучшают умственную деятельность. Наш мозг состоит из воды и жира, поэтому следует подкармливать его соответствующей пищей, говорит гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белёва, передают "Известия".
Эмоциональное выгорание - это обычное дело для большинства работающих людей, заявил ранее психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс. Оно часто появляется при столкновении с реальностью в виде рутины или конфликтов с коллегами, при этом стремление получать от работы только положительные впечатления — ошибочный путь.
Ранее аналитический центр НАФИ опубликовал исследование, согласно которому 45% работающих россиян когда-либо сталкивались с профессиональным выгоранием, а 15% (более 13 млн россиян) испытывают его сейчас. Хорс рассказал, как выйти из этого состояния, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шмыгаль заявил о выполнении Киевом всех рекомендаций по членству в ЕС
- Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля к июню 2024 года
- VK «переехала» с Британских Виргинских островов в Россию
- Женщина получила ранение при обстреле ВСУ белгородского села Долгое
- Эндокринолог назвала самый опасный для организма сахарозаменитель
- Цены на пшеницу в России упали до июньского минимума
- Врач предупредила об опасности гиалуроновой кислоты
- Психолог посоветовала не бороться с грустью во время осенней хандры
- Турист из России попал под винты катера в Паттайе
- Экономист назвал справедливой пенсию в 50 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru