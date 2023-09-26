Психолог посоветовала не бороться с грустью во время осенней хандры

Отмечается, что в такие периоды стоит больше радовать себя и прислушиваться к своему организму. До этого специалисты рассказали, какие продукты улучшают умственную деятельность. Наш мозг состоит из воды и жира, поэтому следует подкармливать его соответствующей пищей, говорит гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белёва, передают "Известия".



Эмоциональное выгорание - это обычное дело для большинства работающих людей, заявил ранее психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс. Оно часто появляется при столкновении с реальностью в виде рутины или конфликтов с коллегами, при этом стремление получать от работы только положительные впечатления — ошибочный путь.

Ранее аналитический центр НАФИ опубликовал исследование, согласно которому 45% работающих россиян когда-либо сталкивались с профессиональным выгоранием, а 15% (более 13 млн россиян) испытывают его сейчас. Хорс рассказал, как выйти из этого состояния, передает «Радиоточка НСН».

