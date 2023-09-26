Психолог посоветовала не бороться с грустью во время осенней хандры

Осенью люди могут больше грустить, так как такое состояние связано с чувствительностью и переживаниями, что «резонирует» с погодой, рассказала психолог Лариса Овчаренко.

Психолог добавила, что осенью у людей часто снижаются биоритмы, на этом фоне происходит упадок сил и меняется настроение. Она добавила, что бороться с осенней хандрой не нужно, поскольку даже грустные эмоции важны, передает «Газета.Ru».

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Отмечается, что в такие периоды стоит больше радовать себя и прислушиваться к своему организму. До этого специалисты рассказали, какие продукты улучшают умственную деятельность. Наш мозг состоит из воды и жира, поэтому следует подкармливать его соответствующей пищей, говорит гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белёва, передают "Известия".

Эмоциональное выгорание - это обычное дело для большинства работающих людей, заявил ранее психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс. Оно часто появляется при столкновении с реальностью в виде рутины или конфликтов с коллегами, при этом стремление получать от работы только положительные впечатления — ошибочный путь.

Ранее аналитический центр НАФИ опубликовал исследование, согласно которому 45% работающих россиян когда-либо сталкивались с профессиональным выгоранием, а 15% (более 13 млн россиян) испытывают его сейчас. Хорс рассказал, как выйти из этого состояния, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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