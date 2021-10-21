Храмы РПЦ продолжат работать в нерабочие дни

Священников РПЦ призвали следить за санитарно-эпидемическими мерами, поскольку храмы будут работать в период нерабочих дней. Об этом рассказал заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«В отличие от светских учреждений, с лета прошлого года противоэпидемические меры в храмах оставались неизменными, не принимались решения об их ослаблении, затем вновь устрожении. Новых решений не требуется», - передает слова епископа РИА Новости.



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Фото: izmsobor.ru
ТЕГИ:КоронавирусХрамыРПЦ
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