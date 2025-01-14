HR-эксперт назвала IT и видеомонтаж самыми выгодными сферами для подработки

По ее словам, в компаниях не всегда есть достаточно бюджета для большого числа штатных специалистов, потому отдельные задачи они закрывают с помощью фрилансеров. Такие специалисты могут работать удаленно и вести одновременно несколько проектов.

«Специалист по защите данных может консультировать несколько организаций и рассчитывать на доход от 75 тыс. до 350 тыс. рублей. А доход видеомонтажера может достигать 220 тыс. рублей», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Также при частичной занятости можно рассмотреть вакансии веб-дизайнеров. Как уточнила Семеренко, такие специалисты могут рассчитывать на зарплату в 90 тысяч рублей. Еще один вариант подработки – вакансия контент-менеджера, которая позволит зарабатывать от 77 до 215 тысяч рублей.

Помимо прочего растет спрос на представителей сферы образования, включая репетиторство, мастер-классы и тренинги. HR-эксперт отметила, что фитнес-тренер, к примеру, может получать до 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что почти каждый второй россиянин совмещает работу с подработкой. При этом чаще других на дополнительной работе заняты специалисты IT-отрасли (55%) и строители (43%), напоминает «Радиоточка НСН».

