Хозяин сгоревшего хосписа в Красногорске признал вину

Хозяин частного хосписа в подмосковном Красногорске, где пожар, по последним данным, унёс жизни 11 пациентов, полностью признал свою вину. Об этом информирует на своём сайте Следственный комитет. Задержанному предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следствие намерено просить суд арестовать обвиняемого, который раскаялся на допросе в содеянном, передает RT. Ранее стало известно, что его учреждение работало без разрешительных документов.

Пожар в коттеджном посёлке Красногорская Усадьба произошёл в ночь на 11 мая. Пожарные в ходе тушения возгорания нашли тела 9 человек в возрасте от 66 до 90 лет, еще 9 были госпитализированы. Сегодня умерли ещё две пострадавшие. Расследование этого дела взято на особый контроль.

