«Кривая линия» разбирается с последствиями капитального ремонта дома
«Кривая линия» ожидает разъяснений от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и Государственной жилищной инспекции города Москвы.
Неожиданными последствиями обернулся капитальный ремонт дома № 2 на улице Лобачевского в Москве. Об этом рассказала в своем обращении в «Кривую линию НСН» Екатерина Козлова.
С ее слов, после того как дом отремонтировали, протекла крыша. Потом вода стала поступать через фасадные швы, а входные двери в подъезд начали отваливаться в прямом смысле слова. И это не считая переставшего работать после ремонта освещения на лестничных клетках, и еще десятка значительных дефектов.
Обращения жителей дома в районную управу, жилинспекцию, фонд капитального ремонта и управляющую компанию чиновники всех уровней проигнорировали. Везде одни отписки – работы сданы, повлиять ни на что не можем, те, кто работы принимал, уже уволились, сроки нарушены.
Как с сарказмом говорят жильцы, «дом до капремонта был в значительно лучшем состоянии».
«Кривая линия НСН» ожидает разъяснений от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и Государственной жилищной инспекции города Москвы. Продолжение следует.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- Кравчук назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины
- В России хотят огранизовать платную вакцинацию от COVID-19 для иностранцев
- Путин озвучил на ПМЭФ новые меры поддержки малого бизнеса
- Путин назвал российскую вакцину от коронавируса самой безопасной и эффективной
- Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года
- Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года
- Путин заявил о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока - 2»
- Скончался первый президент АвтоВАЗа Владимир Каданников
- Опасный для вакцинированных штамм коронавируса выявили в Индии
- Телеграм: Питерский форум и вредные датчане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru