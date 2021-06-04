«Кривая линия» разбирается с последствиями капитального ремонта дома

Неожиданными последствиями обернулся капитальный ремонт дома № 2 на улице Лобачевского в Москве. Об этом рассказала в своем обращении в «Кривую линию НСН» Екатерина Козлова.

С ее слов, после того как дом отремонтировали, протекла крыша. Потом вода стала поступать через фасадные швы, а входные двери в подъезд начали отваливаться в прямом смысле слова. И это не считая переставшего работать после ремонта освещения на лестничных клетках, и еще десятка значительных дефектов.

Обращения жителей дома в районную управу, жилинспекцию, фонд капитального ремонта и управляющую компанию чиновники всех уровней проигнорировали. Везде одни отписки – работы сданы, повлиять ни на что не можем, те, кто работы принимал, уже уволились, сроки нарушены.

Как с сарказмом говорят жильцы, «дом до капремонта был в значительно лучшем состоянии».

«Кривая линия НСН» ожидает разъяснений от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и Государственной жилищной инспекции города Москвы. Продолжение следует.

