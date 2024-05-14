«Хоть завтра!»: Как отмена роуминга между Белоруссией и РФ скажется на ценах

«Идея отмены роуминга между Белоруссией и Россией возникает уже не первый год. Это вопрос государств, необходим какой-то регламентирующий документ, который был бы обязателен к исполнению на территориях двух стран. Сейчас операторы, которые обеспечивают услуги связи, исходят из внутренних документов. Просто так отменять роуминг и не получать за это дополнительную прибыль они не готовы. Поэтому мяч находится на стороне государства», - объяснил он.

По его словам, операторы в таком случае потеряют незначительную часть доходов, а государство сможет «поддержать» участников рынка.

«Очевидно, что определенную часть финансовых средств за счет роуминга операторы будут недополучать. Но это меньше одного процента доходов операторов. И надо понимать, что у государства всегда есть рычаги, которые они могут использовать для поддержания операторов, чтобы это не привело к повышению цен. Все зависит от государства, у нас есть прецеденты, когда Госдума и Совфед принимают за день законы. Это может произойти завтра, а может и через год», - подытожил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что к 2025 году Россия намерена отменить международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, напоминает «Радиоточка НСН».

