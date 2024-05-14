«Хоть завтра!»: Как отмена роуминга между Белоруссией и РФ скажется на ценах
Денис Кусков заявил НСН, что государства смогут договориться с внутренними операторами, которые при отмене роуминга потеряют не более 1% прибыли.
Отмена роуминга между Белоруссией и Россией не повысит цены на другие услуги операторов, так как они потеряют не более 1% прибыли, заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.
Минцифры работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. Об этом в Госдуме заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Он добавил, что отмена роуминга принесет финансовые потери белорусским операторам, при этом российские операторы готовы согласиться на подобные издержки.
«Идея отмены роуминга между Белоруссией и Россией возникает уже не первый год. Это вопрос государств, необходим какой-то регламентирующий документ, который был бы обязателен к исполнению на территориях двух стран. Сейчас операторы, которые обеспечивают услуги связи, исходят из внутренних документов. Просто так отменять роуминг и не получать за это дополнительную прибыль они не готовы. Поэтому мяч находится на стороне государства», - объяснил он.
По его словам, операторы в таком случае потеряют незначительную часть доходов, а государство сможет «поддержать» участников рынка.
«Очевидно, что определенную часть финансовых средств за счет роуминга операторы будут недополучать. Но это меньше одного процента доходов операторов. И надо понимать, что у государства всегда есть рычаги, которые они могут использовать для поддержания операторов, чтобы это не привело к повышению цен. Все зависит от государства, у нас есть прецеденты, когда Госдума и Совфед принимают за день законы. Это может произойти завтра, а может и через год», - подытожил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что к 2025 году Россия намерена отменить международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, напоминает «Радиоточка НСН».
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