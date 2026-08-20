Холдинг «Швабе» запустил фотопроект «Было/стало на «Зенит»

Фотопроект «Было/стало на «Зенит» покажет, как за десятилетия изменились Москва и города Подмосковья. Он объединит архивные кадры городских пространств с современными видами тех же локаций, снятыми на фототехнику «Зенит» Красногорского завода им. С. А. Зверева холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.

«Более восьмидесяти лет техника нашего производства выполняет важную миссию – сохраняет историческую память среди современников и передает ее будущим поколениям. В преддверии Дней городов Москвы и Московской области мы решили показать, как менялись места, с которыми тесно связана история предприятий холдинга», - отметил гендиректор Красногорского завода им. С. А. Зверева Антон Клоков.

ФОТО: предоставлено пресс-службой холдинга «Швабе»

Так, будут представлены более 30 архивных кадров Москвы, Красногорска, Лыткарина и Сергиева Посада – городов, в которых расположены предприятия холдинга. Запечатленные на старых фотографиях заводы, работающие уже от 64 до 100 лет, а также улицы, парки, мемориалы Великой Отечественной войны и другие значимые места переснимут на современную технику. Технологии искусственного интеллекта, в свою очередь, помогут соединить прошлое и настоящее и показать изменения, произошедшие за годы.

Проект сопровождается открытым конкурсом ретроспективных фотографий, поучаствовать в котором может любой желающий.

Среди предприятий холдинга, расположенных в городах-участниках фотопроекта – НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Государственный научный центр РФ НПО «Орион», Московский завод «САПФИР», Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла и Загорский оптико-механический завод.

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ФОТО: pastvu.com/2539236, Robokop

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