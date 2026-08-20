Холдинг «Швабе» запустил фотопроект «Было/стало на «Зенит»

Фотопроект «Было/стало на «Зенит» покажет, как за десятилетия изменились Москва и города Подмосковья. Он объединит архивные кадры городских пространств с современными видами тех же локаций, снятыми на фототехнику «Зенит» Красногорского завода им. С. А. Зверева холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.

«Более восьмидесяти лет техника нашего производства выполняет важную миссию – сохраняет историческую память среди современников и передает ее будущим поколениям. В преддверии Дней городов Москвы и Московской области мы решили показать, как менялись места, с которыми тесно связана история предприятий холдинга», - отметил гендиректор Красногорского завода им. С. А. Зверева Антон Клоков.