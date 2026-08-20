Холдинг «Швабе» запустил фотопроект «Было/стало на «Зенит»
Фотопроект «Было/стало на «Зенит» покажет, как за десятилетия изменились Москва и города Подмосковья. Он объединит архивные кадры городских пространств с современными видами тех же локаций, снятыми на фототехнику «Зенит» Красногорского завода им. С. А. Зверева холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.
«Более восьмидесяти лет техника нашего производства выполняет важную миссию – сохраняет историческую память среди современников и передает ее будущим поколениям. В преддверии Дней городов Москвы и Московской области мы решили показать, как менялись места, с которыми тесно связана история предприятий холдинга», - отметил гендиректор Красногорского завода им. С. А. Зверева Антон Клоков.
Так, будут представлены более 30 архивных кадров Москвы, Красногорска, Лыткарина и Сергиева Посада – городов, в которых расположены предприятия холдинга. Запечатленные на старых фотографиях заводы, работающие уже от 64 до 100 лет, а также улицы, парки, мемориалы Великой Отечественной войны и другие значимые места переснимут на современную технику. Технологии искусственного интеллекта, в свою очередь, помогут соединить прошлое и настоящее и показать изменения, произошедшие за годы.
Проект сопровождается открытым конкурсом ретроспективных фотографий, поучаствовать в котором может любой желающий.
Среди предприятий холдинга, расположенных в городах-участниках фотопроекта – НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Государственный научный центр РФ НПО «Орион», Московский завод «САПФИР», Красногорский завод им. С. А. Зверева, Лыткаринский завод оптического стекла и Загорский оптико-механический завод.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минх: В России выступают против разрыва соглашений с НАТО и ЕС
- Онищенко назвал грипп самой опасной инфекцией в мире
- Оппозиционер Карапетян призвал Пашиняна отказаться от гражданства Армении
- Российские военные освободили Николайполье и Матяшево
- Россиянам рассказали, как на 99% защититься от взлома «Госуслуг»
- Есть ещё порох: Как Иран переживёт «экономическую войну» Трампа
- Инвестор назвал способы сохранить деньги при падении рубля
- В Израиле опровергли сообщения об одобрении ввода международных сил в Газу
- ПТУ уже не тот: Как выпускники колледжей зарабатывают полмиллиона рублей
- На Кубани произошел пожар на предприятии после падения обломков БПЛА