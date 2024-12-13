Холдинг «Швабе» Ростеха помог Детской городской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова
Сертификат на четыре миллиона рублей предоставил холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех ДГКБ им. Н.Ф. Филатова. Данную сумму можно потратить на закупку отечественного медоборудования. Помощь была оказана в рамках благотворительной акции «Всегда рядом», которую организовали Лига содействия оборонным предприятиям и Союз машиностроителей России.
Холдинг производит широкий спектр респираторного, неонатального и прочего оборудования.
По словам гендиректора «Швабе», члена Бюро Союза машиностроителей России Вадима Калюгина, помимо помощи московской клинике, специализирующейся на лечении детей с первых дней жизни, холдинг также передал два наркозно-дыхательных аппарата в больницы ДНР и ЛНР.
На базе детской больницы имени Н.Ф. Филатова функционируют отделения токсикологии, хирургии новорожденных, детской кардиохирургии и другие.
Главврач больницы Антонина Чубарова поблагодарила холдинг за помощь.
«Мы стремимся развивать новые технологии и двигаться вперед. В решении этих задач помогает современное оборудование. Кроме того, мы хотим, чтобы в нашей отрасли, сильно зависящей от импорта, появились отечественные технологии. Надеемся, что совместными усилиями сможем улучшить ситуацию в интересах наших маленьких пациентов», — подчеркнула она.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru