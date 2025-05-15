Хирург из Чувашии выиграл в лотерею 29,5 млн рублей

Врач-хирург из Чувашии Андрей М. выиграл почти 30 млн рублей в лотерею «Рапидо Про». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей «Столото».

«Купив лотерейный билет, чтобы отвлечься после ночного дежурства, врач стал мультимиллионером: в 324127-м тираже... Андрей выиграл суперприз - 29 515 636 рублей», - говорится в сообщении.

По словам победителя, он купил билет через мобильную версию сайта «Столото», выбрал числовую комбинацию «совершенно случайно» и удивился, когда получил уведомление о выигрыше.

«Я сначала не поверил, глядя на сумму. Жене показываю, она подумала, что это 29 тысяч. "Купишь мне сапоги", говорит. Осознание пришло постепенно. Теперь появилась возможность планировать покупки и посерьезнее», - рассказал медик.

Хирург намерен потратить выигранные деньги на покупку квартир детям.

Ранее многодетная мать из Дагестана Эльмира С. выиграла в лотерею 42,7 млн рублей, пишет 360.ru.

