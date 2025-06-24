КАЛЕНДАРЬ ХИДЖРЫ

Летоисчисление по исламскому календарю, который также называют календарем Хиджры (в переводе с арабского – «переселение»), ведется от 16 июля 622 года н. э. (по григорианскому календарю). В этот день пророк Мухаммад (более распространенный, но менее правильный вариант написания - Мухаммед) и первые мусульмане переселились в Медину из Мекки, где они подвергались гонениям.

В отличие от григорианского календаря, официально принятого в России, в мусульманском новые сутки начинаются не в полночь, а в момент захода солнца (в момент рождения новой луны). Продолжительность месяцев варьируется от 29 до 30 дней, а год составляет 354-355 дней.

Самих месяцев 12 – Мухаррам (первый), Сафар (второй), Раби аль-авваль (третий), Раби ас-сани (четвертый), Джумада аль-уля (пятый), Джумада ас-сани (шестой), Раджаб (седьмой), Шаабан (восьмой), Рамадан (девятый), Шавваль (десятый), Зуль’када (одиннадцатый) и Зуль-хиджа (двенадцатый).

Мусульманский календарь не привязан к временам года, при этом на 34 года лунной хиджры приходятся 33 григорианских года. Соответственно, начало Мухаррама в разные годы может выпадать и на зиму, и на лето. В 2025 году первый месяц нового мусульманского года продлится с 26 июня по 25 июля в переводе на григорианский стиль.

При этом Мухаррам является священным месяцем. Это один из четырех месяцев в течение которых Аллах запретил военные действия, конфликты и кровную месть. В день наступления нового года мусульманам желают мира, добра и благополучия. Мухаррам считается лучшим месяцем для соблюдения поста после месяца Рамадан.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПРОРОКА

Переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину (Хиджра) является одним из важнейших для ислама событий.

В священных книгах говорится, что проповедовавший в Мекке Мухаммад и его последователи начали подвергаться преследованиям со стороны местной знати. Когда это стало слишком опасно, они приняли решение переселиться в город Ясриб, который позже переименовали в Медину – «город пророка». После смерти Мухаммада этот город стал столицей Арабского халифата. И Мекка, и Медина находятся на территории современной Саудовской Аравии.

Мекканский календарь Хиджры был создан уже после смерти пророка Мухаммада. Его создание приписывается правителю перового исламского государства, преемнику Мухаммада Омару ибн аль Хаттабу. Год Хиджры был объявлен началом мусульманского летосчисления именно во времена правления халифа Омара I (634-644 гг н.э.).