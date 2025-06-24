«Хиджра и пророк»: Как и когда встречать мусульманский новый год 2025
Мусульмане не отмечают новый год, при этом он прекращает войны, начинается со свадеб с благими делами и напоминает о Хиджре – переселении пророка Мухаммада из Мекки в Медину.
Мусульманский Новый год наступит в 2025 году в четверг, 26 июля. По исламскому календарю это будет 1447-й год, правда, никаких официальных торжеств в этот день не проходит.
Начало первого месяца исламского календаря Мухаррам принято проводить в молитвах, вспоминать Хиджру – переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину, подводить итоги года и работать над исправлением ошибок.
КАЛЕНДАРЬ ХИДЖРЫ
Летоисчисление по исламскому календарю, который также называют календарем Хиджры (в переводе с арабского – «переселение»), ведется от 16 июля 622 года н. э. (по григорианскому календарю). В этот день пророк Мухаммад (более распространенный, но менее правильный вариант написания - Мухаммед) и первые мусульмане переселились в Медину из Мекки, где они подвергались гонениям.
В отличие от григорианского календаря, официально принятого в России, в мусульманском новые сутки начинаются не в полночь, а в момент захода солнца (в момент рождения новой луны). Продолжительность месяцев варьируется от 29 до 30 дней, а год составляет 354-355 дней.
Самих месяцев 12 – Мухаррам (первый), Сафар (второй), Раби аль-авваль (третий), Раби ас-сани (четвертый), Джумада аль-уля (пятый), Джумада ас-сани (шестой), Раджаб (седьмой), Шаабан (восьмой), Рамадан (девятый), Шавваль (десятый), Зуль’када (одиннадцатый) и Зуль-хиджа (двенадцатый).
Мусульманский календарь не привязан к временам года, при этом на 34 года лунной хиджры приходятся 33 григорианских года. Соответственно, начало Мухаррама в разные годы может выпадать и на зиму, и на лето. В 2025 году первый месяц нового мусульманского года продлится с 26 июня по 25 июля в переводе на григорианский стиль.
При этом Мухаррам является священным месяцем. Это один из четырех месяцев в течение которых Аллах запретил военные действия, конфликты и кровную месть. В день наступления нового года мусульманам желают мира, добра и благополучия. Мухаррам считается лучшим месяцем для соблюдения поста после месяца Рамадан.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПРОРОКА
Переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину (Хиджра) является одним из важнейших для ислама событий.
В священных книгах говорится, что проповедовавший в Мекке Мухаммад и его последователи начали подвергаться преследованиям со стороны местной знати. Когда это стало слишком опасно, они приняли решение переселиться в город Ясриб, который позже переименовали в Медину – «город пророка». После смерти Мухаммада этот город стал столицей Арабского халифата. И Мекка, и Медина находятся на территории современной Саудовской Аравии.
Мекканский календарь Хиджры был создан уже после смерти пророка Мухаммада. Его создание приписывается правителю перового исламского государства, преемнику Мухаммада Омару ибн аль Хаттабу. Год Хиджры был объявлен началом мусульманского летосчисления именно во времена правления халифа Омара I (634-644 гг н.э.).
СВАДЬБЫ, СТРОЙКА И МИР
Мусульманские страны в большинстве своем живут по календарю Хиджры, при этом день смены года не входит в число праздников в исламе. Это связано с тем, что Новый год — светский праздник, про который ничего не сказано в Коране. Соответственно, мусульмане не должны его отмечать, это противоречит религии.
Празднование Нового года в ночь на 1 января проводится в отдельных, более светских странах, например, в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубае в этот день дают праздничный салют, но это, скорее, исключение для мусульманского мира.
Вместе с тем в ряде стран со сменой года ассоциируют другой праздник – день весеннего равноденствия Новруз, который отмечают в Иране, Афганистане, Азербайджане, Грузии, Албании, Македонии, странах Центральной Азии, а также ряде российских республик, в числе которых, в частности, Татарстан, Башкирия и Дагестан.
Ну а новый год по Хиджре принято проводить в молитвах и чтении Корана. В мечетях проводятся проповеди, касающиеся переселения пророка Мухаммада. В семьях также рассказывают детям эту важнейшую историю.
Считается, что год будет благополучным, если в день Хиджры усердно молиться и совершать добрые дела. Первые десять дней месяца Мухаррам подходят для любых благих начинаний – на это время планируют свадьбы и начинают строить дома. Добрые дела, которые человек совершил в этот месяц, засчитываются вдвойне. Мухаррам должен быть наполнен покаянием и очищением души, а конфликтов, ссор и любых других греховных действий наоборот надо всячески избегать.
БАРАНИНА И ПОСТ
Главное блюдо мусульманского нового года – это традиционный кускус с бараниной. Считается, что в первый день первого месяца нового года надо приготовить семь разных блюд из баранины.
На столе также могут появиться супы, овощные и мясные салаты, украшенные маслинами и зернами граната. Окрашенные в зеленый цвет яйца символизируют зарождение новой жизни и плодородие. Допустимы блюда из риса и бобов, а еще одним из символов начала нового года является приправа млюхия, которую готовят из зелени и крупы сорго.
Мухаррам - месяц покаяния и богослужения. Обязательного поста нет, но многие верующие ограничивают себя и в первый, и в остальные дни этого месяца.
Пост ас-саум предполагает полное воздержание в светлое время суток от приема пищи, воды и других напитков, курения табака, купания, развлечений, близости и всего остального, что мешает сосредоточиться на духовном. Ночью ограничения на еду и питье снимаются. При этом смысл поста не в ограничениях еды, а в самоконтроле, укреплении веры и духовном росте.
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