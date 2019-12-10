Хасбулатов: Лужков понимал свой город и помог москвичам выжить в 90-ые годы

На 84-году жизни в одной из клиник Мюнхена скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. В немецком городе бывшему российскому политику проводили операцию на сердце.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выступил с инициативой об установке памятника Юрию Лужкову.

Экс-председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов в эфире НСН назвал Лужкова достойным градоначальником.

«Несмотря на периоды наших достаточно сильных разногласий, я отношусь к Юрию Лужкову с большим уважением. Я его всегда ценил, считал очень серьёзным человеком, который по праву руководил столицей Российской Федерации», — отметил Хасбулатов.

Экс-председатель ВС РФ напомнил, что в 1992 году «мы, с Ельциным, по моей инициативе подписали совместное постановление о его назначении мэром, после ухода Попова». Но затем случились трагические события октября 1993 года, когда Верховный Совет был блокирован силовыми структурами по указанию президента Ельцина.

«Юрий Михайлович проявил расторопность, выполняя распоряжения Кремля. Отключил нам какие-то санитарные узлы. Ну, что поделаешь…Тогда была такая обстановка. Но в целом, несмотря на такие страницы нашей жизни, у меня были с ним хорошие отношения. После этих событий, мы несколько раз встречались. Мы друг друга понимали», — рассказал Хасбулатов о своих взаимоотношениях с Лужковым.