Хасбулатов: Лужков понимал свой город и помог москвичам выжить в 90-ые годы
Экс-председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов в эфире НСН выразил сочувствие близким Лужкова и проанализировал его деятельность градоначальника.
На 84-году жизни в одной из клиник Мюнхена скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков. В немецком городе бывшему российскому политику проводили операцию на сердце.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выступил с инициативой об установке памятника Юрию Лужкову.
Экс-председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов в эфире НСН назвал Лужкова достойным градоначальником.
«Несмотря на периоды наших достаточно сильных разногласий, я отношусь к Юрию Лужкову с большим уважением. Я его всегда ценил, считал очень серьёзным человеком, который по праву руководил столицей Российской Федерации», — отметил Хасбулатов.
Экс-председатель ВС РФ напомнил, что в 1992 году «мы, с Ельциным, по моей инициативе подписали совместное постановление о его назначении мэром, после ухода Попова». Но затем случились трагические события октября 1993 года, когда Верховный Совет был блокирован силовыми структурами по указанию президента Ельцина.
«Юрий Михайлович проявил расторопность, выполняя распоряжения Кремля. Отключил нам какие-то санитарные узлы. Ну, что поделаешь…Тогда была такая обстановка. Но в целом, несмотря на такие страницы нашей жизни, у меня были с ним хорошие отношения. После этих событий, мы несколько раз встречались. Мы друг друга понимали», — рассказал Хасбулатов о своих взаимоотношениях с Лужковым.
Экс - мэр Москвы в годы своей работы сделал много полезного для простых москвичей, считает спикер парламента РФ в 1991 - 1993 годах.
«Практически все 90-ые годы были тяжёлыми для страны, как и для Москвы. Хотя в регионах считают, что столичные жители всегда жили лучше — это неправда. Большинство жителей Москвы жили при плохом материальном обеспечении и при плохих жилищных условиях. И в такой обстановке Лужков самым искренним образом помогал бедным москвичам. Он был сам москвичом и очень хорошо понимал свой город, понимал нужды простых горожан. Несмотря на недостатки — а их тем больше, чем более высокий пост занимает человек — он относился к той категории людей, которые считали, что главная задача его деятельности — это забота о простом человеке. Он помогал людям, повышал пенсии, развивал самобытное индивидуальное предпринимательство, давал возможность бедным людям торговать. Потом стали говорить, что он зря это позволил — чуть это всё», — заключил Хасбулатов.
Ранее стало известно, что Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. О дате и времени прощания сообщат позже.
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