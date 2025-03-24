Хакеры атаковали серверы «Мострансавто»

Серверы «Мострансавто» в пятницу подверглись атаке хакеров. Об этом сообщил генеральный директор организации Андрей Майоров.

«Сервера атаковали в пятницу вечером, за выходные не смогли со всем справиться», - написал он в Telegram-канале.

Автобусы компании могут не отображаться в сервисах «Яндекс.Карты» и «Транспорт Подмосковья».

Как уточнил Telegram-канал «Мострансавто», ведутся работы по восстановлению всех сервисов. Расписание автобусов доступно на сайте компании.

Ранее стало известно, что массированной хакерской атаке подвергся провайдер домашнего интернета Lovit, пишет 360.ru.

