Хабенский расскажет о военных историях знаменитых артистов

Актер Константин Хабенский расскажет о малоизвестных фактах из биографий артистов, певцов, писателей. Все они связаны с Великой Отечественной войной. В проекте 21 рассказ о подвигах. В числе героев Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский, Леонид Гайдай, Анатолий Папанов и многие другие. Многие из них, несмотря на пройденное в годы Великой Отечественной войны, остались несломленными и скрывали под веселыми ролями в театре и кино тяжелые судьбы фронтовиков. Проект «В главной роли – война», посвященный празднику Победы, будет выходить в эфире радиостанции «Серебряный Дождь» с 29 апреля по 9 мая.

