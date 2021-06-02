Хабаровск останется на 5-тысячной купюре до 2035 года

Хабаровск останется на пятитысячной купюре до 2035 года, заверил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев после встречи с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

"Эльвира Сахипзадовна заверила меня, что до 2030-2035 года банкноты с изображением видов Хабаровска сохранятся в обращении... Они будут выпускаться наравне с новыми купюрами в 5 тысяч рублей, на которых появятся изображения Екатеринбурга и Уральского федерального округа", - сказал глава региона.

Ранее заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, что до 2025 года будет улучшена защита и обновлён дизайн бумажных банкнот, сообщает RT. В частности, вместо Хабаровска на пятитысячной купуре будет изображен Екатеринбург.

