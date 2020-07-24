Хабаровск, Кадыров и Зеленский удивили Телеграм
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Хабаровск и его ВРИО
В понедельник Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Это случилось на фоне протестов в регионе, вспыхнувших из-за ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала, тоже представителя ЛДПР, которого обвиняют, среди прочего, в организации убийств.
«Тезис» считает важным то, что регион остался за ЛДПР:
«Назначение представителя ЛДПР на позицию врио губернатора доказывает, что смещение Фургала было не политической операцией по "возвращению региона", как его комментировали некоторые политологи. Регион остается под контролем оппозиционной партии – это выбор местного населения, и Кремль его полностью уважает. Таким образом, совершенно некорректно рассматривать криминальное дело против бандита и убийцы как элемент региональной политики Кремля. Более того, Фургал и Дегтярев находились в прекрасных отношениях и работали по линии развитии региона – Дегтярев, будучи главой комитета Госдумы, занимался проектами строительства спортивных объектов в Хабаровском крае. Очередная конспирология разбилась о жесткие факты реальности».
«Банкста» пишет о том, чем с его, банкстерской, точки зрения запомнился Дегтярев:
«В 2014 году Дегтярев предлагал запретить доллары в России. Депутат предлагал установить переходный период, в течение которого владельцы долларовых вкладов и счетов должны их потратить или перевести в другую валюту. По истечении установленного срока банки, по идее Дегтярева, должны были бы продать имеющиеся у них доллары по последнему курсу к рублю или евро за предыдущий год. Всем владельцам наличных долларов законопроект также предписывал от них избавиться. Оставшиеся у населения доллары, по идее Дегтярева, могли быть изъяты полицией и проданы за рубли, после чего владельцы изъятых долларов должны были бы получить эквивалент в российской валюте».
Дегтярев сразу после назначения прибыл в Хабаровск, но протесты не стихли. «Номенклатура» комментирует первые действия врио на новом посту:
«Михаил Дегтярев делает очень грамотные публичные заявления в условиях переноса гнева недовольных арестом Фургала хабаровчан на его персону. Дегтярев подчеркивает, что он приехал не для того, чтобы окончательно покончить с Фургалом, но именно чтобы подменить того и продолжить начатую линию, напоминая хабаровчанам также о том, что с Фургалом они были коллегами по работе в Госдуме и их даже связывали товарищеские отношения. <…> Помимо этого, Дегтярев даже пошел на то, что заявил о своей готовности отказаться от конкуренции с Фургалом на предстоящих выборах, если того оправдают. <…> Все-таки у ближайшего соратника Владимира Вольфовича хватило политической прозорливости попытаться обратить авторитет Фургала в свою пользу, а не конкурировать с ним».
Дегтярев отказался выходить к участникам несанкционированных акций, назвав их требования о переговорах проявлением неуважения. «ОКОЛОКРЕМЛЯ» пишет, что перспективы Дегтярева на новом посту туманны:
«Первые дни Михаила Дегтярева на посту врио Хабаровского края показывают, что новому назначенцу будет сложно стабилизировать ситуацию в регионе. Против него играет не только статус варяга (первый и единственный за 30 лет), но также отсутствие управленческого опыта и связей с местными бизнес-элитами. В перспективе Дегтярев рискует стать изолированным ("хромой уткой") и не получить необходимой поддержки в случае усиления протестных настроений. Не сыграл на пользу молодому политику и отказ встретиться с "рассерженными горожанами", коммуникация с которыми должна быть первым пунктом повестки врио. Пока что жители Хабаровска получают только одностороннюю связь через многочисленные интервью и посты Дегтярева в Instagram. Тем не менее, есть и позитивные моменты. В частности, желание Дегтярева сохранить команду Сергея Фургала, которая, очевидным образом, хорошо знает специфику Хабаровска. Это правильный ход, потому что актив ЛДПР в Хабаровске считает себя, в первую очередь, "местными", и лишь затем "либерал-демократами"».
«Русский Сыч» комментирует заявление Дегтярева о том, что об участии в губернаторских выборах он пока не думает:
«Ну что ж, по крайней мере разумно. До сентября-2021 много воды утечет. И много чего показать в качестве главы предстоит. Пусть показывает, что может. А к людям на площади Ленина, Михаил Владимирович, надо бы выйти. Может даже, уже и завтра».
Путин и его указы
Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
«Мейстер» рассказывает о сути документа:
«Документ призван заменить действовавший доселе указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" от 7 мая 2018 года. (Заметим в скобках, что указ от 7 мая 2018 в просторечии зовут "майский указ" – возможно, изданный сегодня акт скоро станут звать "июльским указом"). Вкратце скажем о сходствах и различиях этих руководящих документов. "Майский указ" предусматривал 9 национальных целей и 12 направленных на достижение этих целей национальных проектов. Новый документ ставит 5 национальных целей, по каждой из которых предусмотрены от 4 до 6 показателей, характеризующих достижение целей. Национальные цели таковы: а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; б) возможности для самореализации и развития талантов; в) комфортная и безопасная среда для жизни; г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; д) цифровая трансформация».
«Scriptorium» полагает, что сдвиг достижения целей с 2024 года на 2030-й связан с мировым кризисом:
«Власть де-факто признает, что последствия от ковид-19 будут преодолевать минимум шесть лет, однако более точным будет иная характеристика: социально-экономический кризис (начавшийся в 2015 г.) будет продолжаться более десяти лет».
Новый указ, в отличие от прежнего, не предусматривает вхождение России до 2024 года в пятерку крупнейших экономик мира. «Бла-бла-номика» считает, что новая цель, пришедшая на смену этой, не менее амбициозна:
«Появившаяся цель по обеспечению роста инвестиций к 2030 году на 70%, на самом деле, может оказаться не менее, а может даже и более трудной с точки зрения достижения, если судить по динамике инвестиций в основной капитал в последние годы. Для достижения цели потребуется рост на уровне 5,5% в год. В прошлом году у нас темпы роста составили всего 1,7%, а на более длинном горизонте с 2013 года инвестиции в основной капитал прирастали в среднем на микроскопические 0,01%. Самое время задуматься о том, кто будет обеспечивать достижение новых целей. Печально, если в качестве основного исполнителя будет назначено Правительство, а Банк России опять окажется в стороне. Самое время задуматься о более широком мандате ЦБ по достижению не только целей по инфляции, но и темпов роста ВВП страны выше среднемирового уровня, благо эта цель по-прежнему присутствует в указе президента».
«Темник» связывает появление указа с недавно принятыми поправками к Конституции:
«Указ о национальных целях развития России до 2030 года логически развивает недавние обновления в Основной закон. 1 июля мы отдавали свои голоса за утверждение общих гуманитарных принципов. Теперь на их основе определены конкретные ориентиры на среднесрочную перспективу. Указ, по сути, будет выполнять роль идеологического базиса. Как мы видим, новая идеологическая формула Путина такова: умножение количественного (численность населения) и качественного (развитие талантов) роста населения России. Это произведение двух множителей должно дать в результате мощный (в тексте использовано определение "прорывной") рост потенциала Российской Федерации во всех сферах, прежде всего стратегических в условиях современной глобальной конкуренции. Поскольку (как когда-то было принято формулировать): "бытие определяет сознание", то отдельной целью выделено повышение уровня жизни и создание комфортной среды проживания».
США и попкорн Кадырова
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил о внесении в санкционные списки главы Чечни Рамзана Кадырова и некоторых членов его семьи. По словам Помпео, это связано с нарушением прав человека в Чечне. В ответ Кадыров заявил, что «принимает бой», и опубликовал фото, на котором он держит в руках два пулемета Калашникова.
Американский журналист попросил пресс-секретаря президента России прокомментировать это фото. Дмитрий Песков ответил, что, согласно российским законам, если гражданин имеет официально зарегистрированное оружие, то никаких проблем с законом нет.
«Бешбармак» удивляется:
«Журналистам нечем заняться, решили спросить, почему у Кадырова пулеметы. Спросили, ясное дело, у Дмитрия Пескова. Вот, как думаете, что может ответить пресс-секретарь президента по такому поводу. Конечно, только ответ в рамках закона. Зато теперь журналисты знают, что на законных основаниях любой россиянин имеет право держать огнестрельное ружье. Как же они раньше могли работать без этого знания. Дай бог всем нам нормальных журналистов. Или хотя бы тех, кто знают, что Кадыров в прошлом силовик и все разрешения имеет».
Канал «338», который часто пишет о разных видах оружия, заметил, что одно из российских изданий написало, что Кадыров сфотографировался с двумя винтовками. Автор канала возмущен:
«Еще никто никогда не пытался назвать ПКМ [пулемет Калашникова модернизированный – ред.] "винтовкой". <…> Вообще с учетом различных журналистских оплошностей Минобороны разумно было бы задуматься о проведении дополнительных сборов помимо курса "Бастион". Специально для журналистов, пишущих на военную и околовоенную тематику».
«Русский тарантасъ» предлагает свое объяснение новых санкций:
«Для США было бы очень хорошо и правильно, чтобы в Чечне артиллерия била ночами по квадратам. Иногда по аулам. <…> Вот это было бы США по сердцу. И я очень надеюсь, что так будет в США, рано или поздно. А нам такой кровавой фантасмагории больше не надо. И Рамзану Кадырову – в первую очередь. И он на своем посту сделал все, чтобы огорчить США безмерно. За что и претерпевает, хотя я и не думаю, что он страшно огорчен и страдает от этих санкций».
Депутат парламента ЛНР Владимир Поляков считает, что попасть под американские санкции – это почетно:
«На протяжении последних ста лет, с момента создания СССР, санкции были частью политики Запада по отношению к России. На мой взгляд, любые персональные санкции, введенные США, являются признанием заслуг человека в деле становления и развития своей родины. Яркий пример тому семья главы Чечни – Рамзана Кадырова».
«АРМАГЕДДОНЫЧ» комментирует внесение в санкционный список супруги и дочерей Кадырова:
«Если в санкционные списки США за нарушение прав человека внесен не только Рамзан Кадыров, но и, невесть за что, его жена и две дочки, значит ли это, что теперь там все так будет? Приговорили, скажем, в Техасе или Оклахоме человека к смертной казни, неважно за что, и всю семью с ним на электрический стул отправляют? Логично же! По-американски. Если уж играть без правил, значит без правил. Кадыров по этому поводу удивился, так правильно удивился. Или это как у них в Штатах с вендеттой было? Женщины и дети входят в список жертв кровной мести? <…> К сожалению, нынешние Штаты, в лице своего политического руководства, совершенно одичали, сбрендили и съехали с глузда. И это самое вежливое, что приходит на ум. Какие права человека? Помпео, который насчет Кадырова высказался, по сравнению с ним черт с рогами. Он директором ЦРУ был. И чем его контора десятилетиями занималась и сейчас занимается, не так давно хвалился. Убийства, интриги, пытки, торговля наркотиками и оружием, государственные перевороты...»
Позже глава Чечни объявил, что вводит санкции против Помпео. Рамзан Кадыров сообщил со ссылкой на украинские спецслужбы, что именно по распоряжению Помпео был убит чернокожий американец Джордж Флойд, после смерти которого в США начались масштабные протесты. Телеграм-каналы запаслись попкорном и с интересом ждут реакции Госдепа.
Коронавирус и его элита
По данным источников агентства Bloomberg, представители политической и бизнес-элиты России имели доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса с апреля этого года. По словам неназванного научного работника, вакцину ввели сотням человек, их имен агентство не раскрыло.
«Методичка» считает, что если информация правдива, то эти сотни представителей элиты – либо идиоты, либо герои:
«Информация Блумберга о якобы доступе российской элиты к вакцине от коронавируса многими преподносится как дискредитация этой элиты с позиции "себе вакцину, а народу ничего". На самом деле если это считать дискредитацией, то умственных способностей российской элиты и ее подверженности панике. Иными словами, российскую элиту развели на непонятный укол. Колоть непроверенную вакцину – это либо геройство, либо последний шанс при смертельной угрозе. Смертельная угроза от коронавируса начинается только после заражения, когда вакцина уже не поможет. Самоизоляция и отсутствие контактов до спада эпидемии – более проверенный способ. Если геройство – российская элита на себе испытала вакцину и внесла вклад в борьбу с коронавирусом. Это уже не дискредитация».
«Записки врача» напоминают, что представители элиты, которые якобы в апреле имели доступ к вакцине, переболели коронавирусом:
«Глядя на то, как удачно провакцинировалась наша элита и потом слегла с ковидом (Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, Ольга Любимова, Валерий Фальков, Рамзан Кадыров, Владимир Якушев), мне кажется, что эффективнее было бы пить перед выходом на улицу "Имунеле ", а не использовать этот чудо-препарат (он ведь действительно существовал). И стоило бы это гораздо меньше. Эх, сейчас бы стать элитой и получить еще чего-нибудь секретного от ковида, а не вот это вот все. Ждем еще интересных новостей, связанных с ковидом, из серии теории заговора».
«АДЕКВАТ» вспоминает о том, как вели себя представители бизнес-элиты весной:
«Ажиотажный спрос этой публики на ИВЛ еще в марте в памяти свеж. И сугубо умозрительно можно допустить, что когда до иных стало допирать, что персональный ИВЛ в сигарной ни от чего не спасет, то могли, могли, спасая бесценную тушку, сунуться и к вирусологам – и даже довольно массово. Либо пренебрегая степенью готовности разработки, либо, что вероятнее, ее и не понимая (см. предыдущую историю с ИВЛ). Судить, сколько правды в этой – предпринимательской – части вброса, не могу. Но очень бы порадовался, если бы правды в ней оказалось хоть сколько-то. И народ, уверен, массово порадовался бы тоже: это очень, знаете ли, весело, когда деловая элита за любые деньги подключается к испытаниям вакцины на той стадии, на которой ее колют морским свиньям и макакам – и то с бережением. Особенно если окажется, что испытывалось не зря, то есть что испытанное на крысах пополам с миллиардерами в конечном счете пойдет и в массовое производство».
«Саваничи» рассматривает новость Bloomberg в контексте ранее появившейся информации о том, что Лондон обвинил Москву в попытке украсть британские разработки по вакцине от коронавируса:
«В июле мы попытались украсть у англичан данные о вакцине – но при этом имели саму вакцину еще в апреле?! Долой логику!»
«Breeg Time» объясняет ход мысли англичан:
«У русских точно есть машина времени. Они похитили в будущем вакцину у британцев, чтобы вернуться в прошлое и вакцинировать ей свою элиту. Это однозначно повод для новых санкций».
Зеленский и его кинотеррористы
Во вторник в украинском Луцке 44-летний гражданин Украины Максим Кривош, ранее судимый, захватил автобус и взял в заложники находившихся в нем пассажиров. Он потребовал, чтобы первые лица Украины записали видео с признанием в том, что они являются террористами. Президент Владимир Зеленский получил персональное требование: опубликовать в интернете призыв смотреть фильм «Земляне» 2005 года. Это требование Зеленский выполнил, поговорив с террористом. Вечером Кривош был обезврежен, после чего Зеленский удалил свое обращение о фильме.
«Мюсли вслух» проводит параллели с ситуацией в Донбассе:
«Зеленский объяснял отказ от переговоров с народными республиками в Донбассе тем, что это же террористы, а с террористами вести переговоры нельзя. Однако оказалось, что с настоящими террористами Зеленский переговоры ведет и даже требования выполняет. Теперь ему надо придумать какое-то новое объяснение отказу от диалога с Донбассом. Возможно, лучше честно признаться: не надеюсь, что республики удастся обмануть так же легко, как террориста в Луцке».
«Голос Мордора» комментирует требование Кривоша к руководителям Украины признать себя террористами:
«Самое удивительное, что этот псих, несмотря на всю свою невменяемость, требовал от верхушки Украины сказать чистейшую правду. Потому что, на самом деле, такие люди как, например, министр внутренних дел Украины Аваков от этого психа-террориста если и отличаются, то только в худшую сторону. Да, они тоже психи и террористы, причем очень страшные, так как им удалось взять в заложники не автобус с людьми, а государство с несколькими десятками миллионов населения. Им удалось ограбить его до нитки, и они уже начали расстреливать заложников. Тех, кто пытался хоть как-то им сопротивляться. Они расстреливают заложников уже с 2014-го года».
«Всевидящее око» считает, что главным было спасти заложников:
«Хотелось бы, чтобы все теракты проходили, как в Луцке: чтобы максимальный вред был в том, что президент вынужден говорить странности в прямом эфире. В конце концов, президенты – политики, их это не должно сильно напрягать. Зато все живы и здоровы. Еще лучше, конечно, чтобы никаких терактов вообще не было».
«OMON Moscow», узнав о теракте, пожелал удачи украинским коллегам:
«Возможно, после этого поста от меня отпишется много людей. Но я желаю выдержки и удачи спецназу правоохранительных органов Украины, которые обложили вооруженного преступника, взявшего заложника. Он должен быть задержан, пройти через объективное следствие, а его судьбу решить суд».
«Мышь в овощном» подозревает, что в этой истории что-то не так:
«Предположения о срежиссированности произошедшего были логичны, и их быстрое появление неудивительно. Что тут можно сказать? Действовал ли "луцкий террорист" самостоятельно, или под чьим-то контролем? Стремился ли он к каким-то своим целям, или главной задачей операции было показать президента Украины героем? Гадать не хочется, информации у нас нет. Но в чем можно быть уверенным: если у этой истории есть какое-то двойное дно – то оно покажется достаточно быстро. Украина сейчас отнюдь не то государство, в котором можно было бы сохранить фальсификацию такого масштаба в течение сколько-нибудь длительного времени. Слишком много там игроков, для которых раскрытие такой информации было бы выгодным».
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