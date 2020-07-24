Хабаровск, Кадыров и Зеленский удивили Телеграм

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В понедельник Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Это случилось на фоне протестов в регионе, вспыхнувших из-за ареста хабаровского губернатора Сергея Фургала, тоже представителя ЛДПР, которого обвиняют, среди прочего, в организации убийств.



«Тезис» считает важным то, что регион остался за ЛДПР:

«Назначение представителя ЛДПР на позицию врио губернатора доказывает, что смещение Фургала было не политической операцией по "возвращению региона", как его комментировали некоторые политологи. Регион остается под контролем оппозиционной партии – это выбор местного населения, и Кремль его полностью уважает. Таким образом, совершенно некорректно рассматривать криминальное дело против бандита и убийцы как элемент региональной политики Кремля. Более того, Фургал и Дегтярев находились в прекрасных отношениях и работали по линии развитии региона – Дегтярев, будучи главой комитета Госдумы, занимался проектами строительства спортивных объектов в Хабаровском крае. Очередная конспирология разбилась о жесткие факты реальности».

«Банкста» пишет о том, чем с его, банкстерской, точки зрения запомнился Дегтярев:

«В 2014 году Дегтярев предлагал запретить доллары в России. Депутат предлагал установить переходный период, в течение которого владельцы долларовых вкладов и счетов должны их потратить или перевести в другую валюту. По истечении установленного срока банки, по идее Дегтярева, должны были бы продать имеющиеся у них доллары по последнему курсу к рублю или евро за предыдущий год. Всем владельцам наличных долларов законопроект также предписывал от них избавиться. Оставшиеся у населения доллары, по идее Дегтярева, могли быть изъяты полицией и проданы за рубли, после чего владельцы изъятых долларов должны были бы получить эквивалент в российской валюте».

Дегтярев сразу после назначения прибыл в Хабаровск, но протесты не стихли. «Номенклатура» комментирует первые действия врио на новом посту:

«Михаил Дегтярев делает очень грамотные публичные заявления в условиях переноса гнева недовольных арестом Фургала хабаровчан на его персону. Дегтярев подчеркивает, что он приехал не для того, чтобы окончательно покончить с Фургалом, но именно чтобы подменить того и продолжить начатую линию, напоминая хабаровчанам также о том, что с Фургалом они были коллегами по работе в Госдуме и их даже связывали товарищеские отношения. <…> Помимо этого, Дегтярев даже пошел на то, что заявил о своей готовности отказаться от конкуренции с Фургалом на предстоящих выборах, если того оправдают. <…> Все-таки у ближайшего соратника Владимира Вольфовича хватило политической прозорливости попытаться обратить авторитет Фургала в свою пользу, а не конкурировать с ним».

Дегтярев отказался выходить к участникам несанкционированных акций, назвав их требования о переговорах проявлением неуважения. «ОКОЛОКРЕМЛЯ» пишет, что перспективы Дегтярева на новом посту туманны:

«Первые дни Михаила Дегтярева на посту врио Хабаровского края показывают, что новому назначенцу будет сложно стабилизировать ситуацию в регионе. Против него играет не только статус варяга (первый и единственный за 30 лет), но также отсутствие управленческого опыта и связей с местными бизнес-элитами. В перспективе Дегтярев рискует стать изолированным ("хромой уткой") и не получить необходимой поддержки в случае усиления протестных настроений. Не сыграл на пользу молодому политику и отказ встретиться с "рассерженными горожанами", коммуникация с которыми должна быть первым пунктом повестки врио. Пока что жители Хабаровска получают только одностороннюю связь через многочисленные интервью и посты Дегтярева в Instagram. Тем не менее, есть и позитивные моменты. В частности, желание Дегтярева сохранить команду Сергея Фургала, которая, очевидным образом, хорошо знает специфику Хабаровска. Это правильный ход, потому что актив ЛДПР в Хабаровске считает себя, в первую очередь, "местными", и лишь затем "либерал-демократами"».

«Русский Сыч» комментирует заявление Дегтярева о том, что об участии в губернаторских выборах он пока не думает:

«Ну что ж, по крайней мере разумно. До сентября-2021 много воды утечет. И много чего показать в качестве главы предстоит. Пусть показывает, что может. А к людям на площади Ленина, Михаил Владимирович, надо бы выйти. Может даже, уже и завтра».

