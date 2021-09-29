Гузеева рассказала о заболевании COVID-19

«Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Я не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как», - обратилась актриса к поклонникам.

Она заявила, что лечится от «гадости», от которой «никто не застрахован» и «ей и так страшно», поэтому попросила не беспокоить ее звонками.

Ранее СМИ сообщали, что Гузеева экстренно госпитализирована в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке.

