Гузеева рассказала о заболевании COVID-19
Актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» Лариса Гузеева рассказала, что болеет коронавирусом и попросила не беспокоить ее семью звонками о болезни. Об этом она написала в Instagram.
«Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Я не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как», - обратилась актриса к поклонникам.
Она заявила, что лечится от «гадости», от которой «никто не застрахован» и «ей и так страшно», поэтому попросила не беспокоить ее звонками.
Ранее СМИ сообщали, что Гузеева экстренно госпитализирована в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке.
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