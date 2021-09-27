СМИ: Ларису Гузееву экстренно госпитализировали в Коммунарку

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева госпитализирована в тяжелом состоянии в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Об этом сообщает KP.ru со ссылкой на источники.

По данным издания, Гузееву доставили в клинику на скорой из-за сильного стресса. Медики дали актрисе успокоительное, сейчас ее состояние оценивается как стабильное, пишет «Свободная пресса».

Отмечается, что Гузеева сдала тесты на коронавирусную инфекцию, они показали отрицательный результат. Диагноз звезды пока не известен, сообщает телеканал «360».

