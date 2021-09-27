СМИ: Ларису Гузееву экстренно госпитализировали в Коммунарку
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева госпитализирована в тяжелом состоянии в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Об этом сообщает KP.ru со ссылкой на источники.
По данным издания, Гузееву доставили в клинику на скорой из-за сильного стресса. Медики дали актрисе успокоительное, сейчас ее состояние оценивается как стабильное, пишет «Свободная пресса».
Отмечается, что Гузеева сдала тесты на коронавирусную инфекцию, они показали отрицательный результат. Диагноз звезды пока не известен, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 498 / сут.
Умерли
204 тыс.+805 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 671 / сут.
- Один человек погиб при пожаре в больнице для COVID-пациентов в Воронежской области
- СМИ: Ларису Гузееву экстренно госпитализировали в Коммунарку
- СМИ сообщили о грядущих отставках в Крыму из-за дела Кабанова о хищениях
- Талибы запретили афганцам брить бороды и ходить в барбершопы
- Пьяный водитель сбил пятерых школьников в Иркутской области
- Эффект «одного окна». Власти Москвы объяснили рост закупок
- СМИ: ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса
- В Pfizer спрогнозировали сроки возвращения к обычной жизни после пандемии
- Социал-демократы победили на выборах в Бундестаг
- Власти изменят тарифы ХКХ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru