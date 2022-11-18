ГУМ-Каток на Красной площади откроется 28 ноября
ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка начнут работать на Красной площади с 28 ноября. Каток отличается безупречным льдом, новогодним музыкальным сопровождением, красочной иллюминацией, атмосферой русской сказочной зимы, видом на самые известные достопримечательности города и почти шестью тысячами квадратных метров ровного льда.
Чтобы лед для всех катающихся был одинаково гладкий, после каждого сеанса его поверхность в течение 30 минут обрабатывает специальная техника. Лед не растает, даже если на улице «плюс»: заморозку поддерживают 65 километров трубок с хладагентом. Каток будет работать до конца февраля. В будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка можно будет посетить бесплатно. Для детей до семи лет, которых сопровождают взрослые на коньках, вход всегда бесплатный.
На ярмарке будут работать карусели, посетителям предложат в том числе традиционные русские угощения - пирожки и блинчики, пряники и баранки, чай с имбирем и сбитень на меду. В сказочных домиках-ларцах можно будет приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, варежки и товары русского народного промысла.
В день открытия ГУМ-Катка обладателям карты Альфа-Банка предложат приобрести чай или кофе за 1 рубль.
В этом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарку оформят в стилистике гжели. На ярмарке будут представлены подарки и сувениры, созданные гжельскими мастерами.
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