Губернатор Ульяновской области заболел COVID-19

Заболевание, вызванное новым коронавирусом, было диагностировано у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Накануне губернатор ушел на самоизоляцию после того, как заметил у себя плохое самочувствие и высокую температуру.

Морозов стал 26 по счету главой региона, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция. В этом месяце также заболели глава Амурской области Василий Орлов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Ульяновская ОбластьГубернаторКоронавирус
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