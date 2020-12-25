Губернатор Ульяновской области заболел COVID-19
25 декабря 202011:47
Заболевание, вызванное новым коронавирусом, было диагностировано у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Накануне губернатор ушел на самоизоляцию после того, как заметил у себя плохое самочувствие и высокую температуру.
Морозов стал 26 по счету главой региона, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция. В этом месяце также заболели глава Амурской области Василий Орлов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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25 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru