Губернатор Тверской области взял на личный контроль восстановление электроснабжения в регионе
Осмотр территорий, подвергшихся перебоям с электричеством из-за неблагоприятных погодных условий, провёл губернатор Тверской области Игорь Руденя. Вместе с заместителем гендиректора филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвелом Мажонцем он посетил территории Вышневолоцкого городского округа и Бежецка.
«Хочу отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия Россетей, МЧС с областным правительством. Все находится под контролем. К концу текущего дня запланировано полное восстановление по сетям 110 киловольт и более», — сообщил по итогам осмотра Руденя.
Кроме того, губернатор проконтролировал возобновление электроснабжения в родильном доме, осмотрел сетевой диспетчерский пункт участка оперативно-технологической службы. Также он поручил обеспечить резервными генераторами социальные учреждения, обеспечить восстановление зданий, поврежденных из-за непогоды.
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