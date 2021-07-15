Губернатор Подмосковья встретился с умниками и умницами региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с выпускниками, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Своими достижениями с губернатором поделились Елена Стецук и Артём Ахмедов из Жуковского, Кирилл Кучер из Сергиево-Посадского городского округа и Варвара Ледова из Красногорска.

Ребята отметили, что успех на экзаменах — «огромная заслуга учителей: преподаватели вкладывали огромное количество усилий и уделяли много внимания слабым местам.

Выпускники поделились своими планами на будущее. Так, Елена планирует поступать в МГИМО, Артем — на факультет компьютерных наук ВШЭ. Кирилл интересуется точными науками и выбирает между МФТИ или ВШЭ, а Варвара собирается поступать в Первый Санкт-Петербургский медицинский университет.

«Вы — наша гордость, перфекционисты можно сказать – по трем предметам получили 100 баллов. Это очень приятно. У нас в Подмосковье в этом году 682 человека получили 100-балльные значения. Благодаря вашим достижениям оценка идет и педагогам, учителям, которые обучают порядка миллиона человек в Московской области», — цитирует Андрея Воробьёва «Радио 1».

Губернатор отметил, что чем больше таких успешных и получающих образование в Московской области ребят, «тем приятней».

