Губернатор Подмосковья встретился с умниками и умницами региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с выпускниками, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Своими достижениями с губернатором поделились Елена Стецук и Артём Ахмедов из Жуковского, Кирилл Кучер из Сергиево-Посадского городского округа и Варвара Ледова из Красногорска.
Ребята отметили, что успех на экзаменах — «огромная заслуга учителей: преподаватели вкладывали огромное количество усилий и уделяли много внимания слабым местам.
Выпускники поделились своими планами на будущее. Так, Елена планирует поступать в МГИМО, Артем — на факультет компьютерных наук ВШЭ. Кирилл интересуется точными науками и выбирает между МФТИ или ВШЭ, а Варвара собирается поступать в Первый Санкт-Петербургский медицинский университет.
«Вы — наша гордость, перфекционисты можно сказать – по трем предметам получили 100 баллов. Это очень приятно. У нас в Подмосковье в этом году 682 человека получили 100-балльные значения. Благодаря вашим достижениям оценка идет и педагогам, учителям, которые обучают порядка миллиона человек в Московской области», — цитирует Андрея Воробьёва «Радио 1».
Губернатор отметил, что чем больше таких успешных и получающих образование в Московской области ребят, «тем приятней».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- «Отребье»: Лев Лещенко раскритиковал современных музыкантов
- В Вашингтоне пообещали изучить идеи Путина по климату
- В «Шереметьево» ликвидировали последствия сильного ливня
- Хакеры атаковали сайты властей Крыма
- СМИ: Российских военных обязали изучить статью Путина об Украине
- В Великобритании предложили ввести налоги на сахар и соль
- Московский врач-гинеколог Лернер погиб в ДТП на мотоцикле
- Трамп опроверг сообщения о подготовке переворота после выборов 2020 года
- В Крыму исключили необходимость справок для заселения в отели и гостиницы
- Пентагон подтвердил подготовку военных Колумбии, напавших на президента Гаити
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru