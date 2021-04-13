Губернатор Петербурга намерен восстановить сгоревшую «Невскую мануфактуру»

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов считает необходимым восстановить сгоревшее здание "Невской мануфактуры". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Такое мнение губернатор высказал после посещения места пожара. Он напомнил, что здание является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. Беглов отметил, что строительство новостроя на месте объекта культурного наследия невозможно, это регулируется положением "Об объектах культурного наследия". Согласно закону, подобные памятники можно лишь восстанавливать.

Кроме того, Беглов предложил усилить ответственность для собственников подобных зданий. Губернатор также заявил, что администрация готова оказать помощь пострадавшим при ЧП. Пожар в здании на Октябрьской набережной начался еще днем, отмечается, что пожар локализован, однако он нанес сильный ущерб зданию, обрушилась и обгорела кровля, нетронутыми остались только стены.

Кроме того, огонь также перекинулся на стоящий рядом хостел "Мэрибэль". В ходе тушения пожара погиб сотрудник МЧС.

