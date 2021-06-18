Губернатор Калужской области заболел COVID-19 после прививки

Губернатора Калужской области Владислава Шапшу госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом глава региона рассказал в своем Instagram.

Шапша рассказал, что находится в ковидном отделении в больнице Калуги. По словам губернатора, его состояние в норме, болезнь проходит в легкой форме.

Губернатор отметил, что легкая форма болезни объясняется тем, что он вовремя сделал прививку. Ранее руководитель республики Коми Владимир Уйба попал в больницу с COVID-19, сообщило RT. Отмечается, что губернатор привился еще в феврале.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:КоронавирусКалужская Область
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