Губернатор Калужской области заболел COVID-19 после прививки

Шапша рассказал, что находится в ковидном отделении в больнице Калуги. По словам губернатора, его состояние в норме, болезнь проходит в легкой форме.

Губернатор отметил, что легкая форма болезни объясняется тем, что он вовремя сделал прививку. Ранее руководитель республики Коми Владимир Уйба попал в больницу с COVID-19, сообщило RT. Отмечается, что губернатор привился еще в феврале.

