Губернатор Калужской области предложил тратить свободные деньги на нужды СВО
Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил тратить свободные деньги на нужды специальной военной операции, а учреждениям рекомендовал отказаться от необоснованных трат.
В частности, Шапша был неприятно удивлен тем, что областной драмтеатр хотел на заработанные деньги купить внедорожник за 5,4 миллиона рублей.
«Если есть средства, дополнительные, которые вы заработали, то будет правильным, если вы купите и направите технику нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции», - сказал Шапша.
Драмтеатр закупку аннулировал. При этом глава Калужской области похвалил театр за то, что в эти непростые времена учреждение смогло заработать.
Также он обратился к руководителям других учреждений, отметив, что сейчас нужно отказаться «от всех трат, в которых нет крайней необходимости: от дополнительной оргтехники, от мебели дорогостоящей, от обновлений автопарка».
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