Грядущая оттепель в Москве может стать рекордной
22 января 202119:11
Оттепель в московском регионе может поставить новые рекорды температуры, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Уже под утро субботы температура станет плюсовой, ожидается гололедица, такая погода продержится до четверга, но снег сохранится и растает лишь весной.
Возможен небольшой снег и дождь, сообщает «Радио1».
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22 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru