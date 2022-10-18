Грузовики до 40 тонн могут проезжать по Крымскому мосту
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что по Крымскому мосту разрешили движение грузовиков до 40 тонн.
Об этом он рассказал депутатам Госдумы. Также чиновник отметил, что до конца года будут убраны поврежденные фрагменты моста.
«Два пролета, которые повреждены - их тоже демонтируем. На сегодняшний день уже заказан металл, работают три металлургических завода, уже первые конструкции движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста», - цитирует Хуснуллина РИА Новости.
Утром 8 октября на Крымском мосту была взорвана фура, в результате теракта загорелись несколько цистерн с топливом, проходивших по железнодорожной части переправы. Также частично обрушились два автомобильных пролета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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