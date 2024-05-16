Группа футболистов «Енисея» избила отдыхающих под Красноярском членов семьи

Футболисты клуба «Енисей» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с членами семьи, которые отдыхали на базе отдыха «Зеленка» в Красноярском крае, сообщает «РЕН ТВ».

Инцидент произошел из-за громкой музыки – спортсмены нарушали общественный порядок. Просьбы прекратить это не помогали. На ситуацию не повлиял вызов полицейских. Это только озлобило футболистов. Как сообщила одна из пострадавших, к ним подошел Хозин и со словами: «Ну че, крысеныши», начал оскорблять ее мать.

В это же время Бардыбахин со спины набросился на отчима женщины. После этого к конфликту подключился еще игрок «Енисея» Андрей Окладников, который стал угрожать семье расправой: «найдет и бошки у всех полетят».

Женщина отметила, что на следующий день спортсмены попытались урегулировать конфликт, предложив пострадавшим 250 тысяч рублей. Это не помогло – пострадавшие написали на них несколько заявлений в правоохранительные органы.

Осенью 2023 года игроки футбольного клуба «Енисей» отличились другой агрессией. После проигрыша «Химкам» они накинулись на болбоя, который подавал командам мячи во время матча. Мальчик не пострадал. Конфликт удалось урегулировать.

