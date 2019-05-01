Гроза, ветер и риски пожаров: В Москве вновь повысили уровень погодной опасности

Синоптики продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности в столичном регионе на четверг, 30 мая. Как отмечает АГН Москва, ссылаясь на Гидрометцентр России, причина этого – грозы, ветер и риск возникновения природных пожаров.

Между тем, как пишет RT, по данным МЧС, сегодня столбики термометров в столичном регионе могут дотянуться до отметки +31 градус. В свою очередь, argumenti.ru подчёркивают, что по прогнозам метеорологов воздух в Москве на этой неделе может прогреться до +32.

Ранее НСН писала, что в Роспотребнадзоре россиянам рассказали, как справиться с аномальной жарой. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Специалисты подчёркивают, что для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо ограничить время пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума, проветривать помещения, а также носить одежду из легких и натуральных тканей и не игнорировать головные уборы и зонтики.



