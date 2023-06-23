Гришковец покинул должность председателя Общественного совета при ФСИН

Писатель и режиссёр Евгений Гришковец заявил, что принял решение покинуть должность председателя Общественного совета при ФСИН России, сообщает ТАСС.

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Он указал, что сделал это «по собственной инициативе и желанию».

«Не вполне справляюсь с теми задачами, которые для себя ставил, и которые стоят перед председателем Общественного совета», — объяснил своё решение писатель.

Гришковец был избран председателем Общественного совета при ФСИН в декабре 2021 года, его кандидатура была поддержана единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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