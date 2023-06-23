Гришковец покинул должность председателя Общественного совета при ФСИН

Он указал, что сделал это «по собственной инициативе и желанию».

«Не вполне справляюсь с теми задачами, которые для себя ставил, и которые стоят перед председателем Общественного совета», — объяснил своё решение писатель.

Гришковец был избран председателем Общественного совета при ФСИН в декабре 2021 года, его кандидатура была поддержана единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».