Гришковец покинул должность председателя Общественного совета при ФСИН
23 июня 202318:12
Писатель и режиссёр Евгений Гришковец заявил, что принял решение покинуть должность председателя Общественного совета при ФСИН России, сообщает ТАСС.
Он указал, что сделал это «по собственной инициативе и желанию».
«Не вполне справляюсь с теми задачами, которые для себя ставил, и которые стоят перед председателем Общественного совета», — объяснил своё решение писатель.
Гришковец был избран председателем Общественного совета при ФСИН в декабре 2021 года, его кандидатура была поддержана единогласно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru