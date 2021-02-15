Греф рассказал, что ему советовали покинуть Россию после убийства Маневича



Глава Сбербанка, бывший работник одного из комитетов мэрии Петербурга в 1990-х Герман Греф рассказал, что ему советовали уехать из России после убийства вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Об этом пишет ТАСС.



Он добавил, что не хотел уезжать из Петербурга, несмотря на предупреждения, и не ощущал угрозы своей жизни.



Маневич был главой комитета мэрии по управлению городским имуществом с 1994 года, а с 1996 параллельно занимал пост вице-губернатора города. Греф работал в этом месте с 1994 по 1997 год.



Машину Михаила Маневича, в которой он находился вместе с женой, расстреляли из АК-47 с чердака дома на улице Рубинштейна 18 августа 1997 года. Чиновник скончался от полученных ранений, его супруге удалось выжить.



Следователи в 2009 году получили признательные показания в убийстве Маневича от Алексея Гардоцкого, который входил в ОПГ Юрия Шутова. Он рассказал, что в убийстве ему помогали два соучастника. Юрий Шутов и четыре члена его банды получили пожизненные сроки. Заказчики убийства до сих пор не найдены.





