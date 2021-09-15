«Гражданская платформа» провела встречу с наблюдателями перед сентябрьскими выборами

Партия «Гражданская платформа» провела встречу с наблюдателями накануне выборов в Госдуму. По словам председателя исполкома партии Юрия Юрченко, целью мероприятия стала синхронизация работы наблюдателей, которые впервые будут задействованы в избирательной кампании трое суток.

«Во-первых, мы с вами наблюдать будем трое суток, три дня подряд - это впервые такая практика. Второе: в этом году очень высокая конкуренция на выборах в Государственную думу. По данным избирательной комиссии, в среднем 13 человек на один мандат. И третья особенность, очень важная, заключается в том, что само голосование еще не началось, а уже в ряде западных СМИ нам сказали, что можно не доверять эти выборам»,- отметил он.

Юрченко также рассказал, что 3 тысячи 700 наблюдателей будут задействованы на участках от партии «Гражданская платформа», основной задачей будет не допустить фальсификации и среагировать на какие-либо нестандартные ситуации.

Председатель исполкома партии также объяснил наблюдателям, что делать в нестандартных ситуациях и подчеркнул, что превышать полномочия не нужно в любом случае.

Также он отдельно отметил важность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в ходе наблюдения за избирательным процессом.

